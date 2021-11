7,491 new cases announced on Saturday

The provinces and cities which recorded cases are as follows: Đồng Nai (1.085), TP. Hồ Chí Minh (986), Bình Dương (921), An Giang (490), Kiên Giang (475), Cà Mau (318), Tây Ninh (267), Bạc Liêu (265), Tiền Giang (229), Bình Thuận (205), Sóc Trăng (203), Cần Thơ (201), Đồng Tháp (198), Hà Giang (146), Long An (142), Hà Nội (116), Vĩnh Long (97), Bà Rịa – Vũng Tàu (96), Bến Tre (84), Trà Vinh (73), Đắk Lắk (73), Phú Thọ (71), Gia Lai (63), Thừa Thiên Huế (63), Bắc Ninh (53), Khánh Hòa (50), Ninh Thuận (49), Nghệ An (48), Bắc Giang (44), Quảng Ninh (43), Thanh Hóa (37), Nam Định (29), Lâm Đồng (27), Quảng Nam (27), Điện Biên (23), Đà Nẵng (21), Hà Nam (18), Quảng Ngãi (18), Hưng Yên (16), Hà Tĩnh (16), Vĩnh Phúc (16), Quảng Bình (13), Lạng Sơn (11), Bình Định (11), Hải Phòng (10), Hải Dương (10), Lai Châu (7), Thái Bình (6), Kon Tum (3), Ninh Bình (2), Phú Yên (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1), Tuyên Quang (1).

